VIDÉO - Découvrez "Pepas", le son électro-latino de la rentrée signé Farruko

Il est temps de ranger vos crèmes solaires, mais l'été continue avec la playlist de Fun Radio et Farruko. Cet artiste portoricain de 30 ans est un des artistes latinos les plus en vogue depuis une décennie grâce à plusieurs collaborations majeures avec J. Balvin, Jason Derulo, Myke Towers, Wisin & Yandel, Pedro Capó, Shaggy, Nicky Jam ou encore Bad Bunny. Son dernier titre Pepas présente un subtil mélange entre sonorités latino et électro.

Les chiffres sont déjà incroyables et l'emballement autour de ce morceau est planétaire. En effet, Shazam le classe dans son top 10 mondial. En deux semaines à peine, le clip a dépassé les 45 millions de vues sur YouTube. Aux États-Unis, le morceau est tout simplement numéro 1 du célèbre classement Billboard Hot Dance/Electronic Songs Charts avec une progression d'écoutes en streaming de 33% en une seule semaine.

Des statistiques qui prouvent que Farruko signera à coup sûr le tube de cette deuxième partie d'année 2021.