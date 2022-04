VIDÉO - Hardwell : replongez au cœur de son retour à l'Ultra Miami 2022

Pour continuer de faire parler de lui et faire découvrir les coulisses de sa vie, Hardwell vient de publier sur YouTube le premier épisode de sa docu-série intitulée Rebels Never Die. Durant 2 minutes 30, vous pourrez revivre la journée du DJ néerlandais lors de son retour à l'Ultra Miami 2022 pour la première fois depuis quatre ans.

On peut apercevoir le stress d'Hardwell puisque lorsqu'il sort de scène, il enlace un de ses proches et lui glisse, soulagé : "Je n'ai joué que des musiques qui ne sont pas encore sorties et je ne savais pas encore à quoi m'attendre."

Hardwell a marqué toute une génération en étant numéro 1 du Top 100 DJs Mag en 2013 et 2014. La suite pour le Néerlandais s'annonce particulièrement excitante avec la sortie d'un album, Rebels Never Die, et le coup d'envoi d'une tournée mondiale de 24 dates. Malheureusement, aucun passage en France n'a été annoncé pour le moment. Hardwell sera néanmoins à Tomorrowland avec Fun Radio les 15 et 29 juillet 2022, ainsi que le 14 août à l'Ushuaïa Ibiza et le 3 décembre au Ziggo Dome d'Amsterdam.

