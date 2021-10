VIDÉO - "La Story des Marseillais" : Paga surprend Bebew (Greg) en appelant sa mère

Faut-il laisser ses enfants participer à une télé-réalité ? C'est la question que se pose Alexandra, une auditrice en plein doute quant aux motivations de sa fille souhaitant se lancer dans ce milieu parfois sujet à de nombreux clichés. "En tant que maman, j'ai peur pour elle", a expliqué la mère protectrice à notre duo qui connaît parfaitement les rouages de ce métier.

Paga et Bebew lui répondent sans détour avec l'avis d'une personne chère au cœur de notre nouvel animateur Greg... sa mère. Mireille a en effet été contactée secrètement par Paga afin de surprendre son fils, très étonné d'entendre sa voix sur l'antenne de Fun Radio.

"Mais qu'est-ce que tu fais là ? Alors là, je suis sous le choc. Je ne sais plus quoi dire (...) Tu sais que j'ai un téléphone, tu peux m'appeler dessus directement", a répliqué Bebew. Une surprise de taille pour ce candidat de télé-réalité au fort caractère qui n'a pas manqué de fendre l'armure lorsque sa mère a évoqué avec fierté le parcours de son fils. "Je suis si fière de lui. C'est le meilleur. C'est quelque chose que je souhaite à toutes les mamans. Je t'aime", a-t-elle expliqué non sans une once d'émotion.