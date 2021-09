On a passé l'été avec lui. J. Balvin a rythmé les vacances de la planète grâce à son tube In Da Ghetto. L'artiste latino aux 49 millions de followers sur Instagram vient même de dévoiler un album de 24 titres intitulé José et a également officialisé le lancement d'une tournée mondiale en 2022. Malheureusement, à l'heure où nous écrivons ces lignes, J. Balvin a prévu de ne passer qu'aux États-Unis, au Canada et à Porto Rico.

En attendant une éventuelle annonce pour une date française, nous vous proposons de revivre son passage dans la mythique émission The Tonight Show de Jimmy Fallon. On y voit l'artiste apprendre les pas de danse de In Da Ghetto au présentateur télé. Un excellent moment qui fait déjà le tour du web... et de TikTok où la musique a déjà été reprise un million de fois par les internautes.

