"Black Panther 2" : Disney confirme la sortie au cinéma de "Wakanda Forever"

Il arrivera bien au cinéma. Disney a confirmé lundi la sortie le 9 novembre dans les salles obscures françaises du prochain film Marvel, Black Panther : Wakanda Forever, qu'il menaçait de réserver à sa plateforme de vidéo en ligne pour faire pression sur une réforme de la chronologie des médias.

Cette règlementation, qui fixe l'ordre dans lequel les films sortis en salles peuvent ensuite être diffusés sur internet ou à la télévision, "doit être complètement révisée", persiste Disney dans un communiqué. "Les pouvoirs publics ont clairement reconnu la nécessité de moderniser la chronologie des médias et un calendrier précis a désormais été arrêté pour en discuter", souligne le groupe.

La suite de Black Panther, l'un des blockbusters les plus attendus de la fin de l'année par des salles de cinéma qui peinent à retrouver leurs niveaux de fréquentation d'avant la pandémie, sortira donc, comme prévu initialement, le 9 novembre, précise la multinationale. En conséquence, il ne sera disponible sur Disney+ qu'au printemps 2024, selon les règles actuelles. Disney promet de contribuer "de manière constructive aux réflexions et débats lors des prochaines réunions avec tous les acteurs de la filière (...) afin de définir dès février 2023 un nouveau cadre (...) équitable, flexible et incitatif à la sortie des films en salles de cinéma".

"Dans l'intervalle, nous continuerons à décider au cas par cas de la stratégie de sortie de nos films", souligne-t-il encore. Après un premier film couronné de succès et des chiffres stratosphériques au box-office mondial (plus de 1,3 milliard de dollars de recettes), Black Panther risque de s'imposer comme le carton cinématographique de cette fin d'année.