"Black Panther 2" : Marvel confirme le retour musical de Rihanna

Un retour particulièrement attendu. C'est bel et bien officiel, Rihanna va dévoiler un nouveau morceau après six années de disette. Plusieurs rumeurs faisaient état d'un retour sur la bande-son du prochain blockbuster de chez Marvel, Black Panther : Wakanda Forever. Marvel vient de confirmer tout cela au travers d'une simple vidéo postée sur les réseaux sociaux et sur laquelle on voit la lettre R avec écrit la date du 28 octobre, jour de sortie de cette nouvelle musique si attendue.

La jeune maman, dont on attend éperdument le prochain projet musical (toujours pas daté), va donc bien figurer dans les crédits de la bande originale du film attendu dans les salles obscures le 9 novembre. Rihanna succédera donc à Kendrick Lamar, The Weeknd, ou bien encore Swae Lee.

Pour rappel, Black Panther : Wakanda Forever mettra en lumière le digne successeur de Chadwick Boseman, disparu tragiquement en août 2020. Tous les regards sont tournés vers l'actrice Letitia Wright qui incarne le personnage de Shuri, sœur de T'Challa, puisqu'elle pourrait reprendre le célèbre costume dans cette nouvelle aventure.