VIDÉO - Rihanna reçoit le titre d'héroïne nationale de la Barbade

Rihanna lors du lancement de sa marque Fenty en 2020 à New York

Lundi, la Barbade, petite île de 300 000 habitants située dans les Caraïbes au large de la Martinique et de la Guadeloupe, a officiellement mis un terme à ses liens politique avec le Royaume-Uni en devenant une république. Sandra Mason en est devenue la cheffe d'Etat. Dans la foulée, Rihanna a reçu les honneurs ultimes de son pays en recevant le titre d'héroïne nationale de la Barbade. Ce n'est que la onzième personne à recevoir cette distinction dans l'histoire et la deuxième femme. Depuis 2018, elle était ambassadrice en faveur de la culture et de la jeunesse.

La chanteuse, née à Saint Michael en 1988, est une fierté nationale, même si elle a déménagé depuis aux Etats-Unis pour atteindre ses rêves musicaux et d'entrepreneuse. "Puissiez-vous continuer à briller comme un diamant et continuer à honorer votre nation par vos paroles, par vos actions, et à faire crédit partout où vous irez" a déclaré Mia Mottley, le Premier ministre, faisant allusion au tube Diamonds, devant Riri, présente pour l'occasion.

La planète attend désormais le come-back musical de Rihanna qui n'a plus sorti d'album depuis Anti en 2016. Mais les affaires sont florissantes pour elle grâce à Fenty Beauty, sa marque de maquillage, et Savage x Fenty, dans le domaine de la lingerie. En août, le magazine Forbes estimait la richesse de Rihanna à 1,5 milliard d'euros.

