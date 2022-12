Coupe du monde 2022 : Shakira félicite le Maroc pour sa qualification historique

Une victoire historique que tout le monde félicite. La Maroc affrontera la France mercredi 14 décembre en demi-finale de la Coupe du monde au Qatar. Victorieuse face au Portugal de Cristiano Ronaldo (1-0), l'équipe de Achraf Hakimi est bel et bien entrée dans l'histoire du football puisque c'est la première fois qu'une équipe africaine arrive aussi loin dans cette prestigieuse compétition.

De quoi attiser de nombreux commentaires positifs sur les réseaux sociaux et notamment un en particulier, celui de la chanteuse Shakira, rien que ça. L'artiste colombienne, qui a décliné l'invitation du Qatar pour venir chanteur lors de la cérémonie d'ouverture de l'événement sportif, s'est saisie de son compte Twitter pour adresser un message à l'équipe du Maroc. "This time for Africa", a-t-elle écrit avec enthousiasme.

Une référence directe à sa chanson Waka Waka (This Time for Africa) qu'elle avait dévoilée lors de la dix-neuvième édition de la Coupe du monde de football en 2010. Le message de Shakira a été "liké" plus de 1,1 million de fois sur le réseau social. Rendez-vous mercredi à partir de 20h pour savoir qui du Maroc ou de la France s'approchera un peu plus du trophée mondial.