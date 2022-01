VIDÉOS - Stromae : les cinq coups de génie du Belge

La carrière musicale de Stromae a été lancée en 2010 avec son album Cheese. Depuis, le Belge a accompli des coups médiatiques immenses pour mettre en lumière son talent avec en point d'orgue sa prestation de dimanche soir sur le journal de TF1.

Stromae avait déjà réalisé un exploit télévisé en décembre 2013 lorsqu'il est venu avec sa moitié pour une interprétation époustouflante de son morceau Tous Les Mêmes. La séquence avait bien entendu était tournée (durant 4h30 !) et montée plusieurs jours auparavant.

Plus récemment, Stromae a célébré son come-back musical sur le plateau d'un des animateurs les plus connus des États-Unis, Jimmy Fallon, lors du Tonight Show. Le Belge y a interprété Santé entouré de danseurs et de musiciens. Il fait partie des rares artistes francophones à avoir sa place dans le cœur des Américains.

Dimanche, c'est donc dans le journal télévisé de TF1 que Stromae a dévoilé L'Enfer. "Moment qui restera inoubliable pour moi. Et au vu de l'avalanche de messages, je ne suis pas la seule… Merci Stromae" a écrit la journaliste Anne-Claire Coudray sur Twitter, avant de préciser à nos confrères de Télé-Loisirs : "Nous avons enregistré dans les conditions du direct en amont. Il n’y avait pas d’intérêt à prendre le risque de le faire en direct, ni pour lui, ni pour nous. Au vu de la poésie et de la beauté du moment, il aurait été dommage de prendre le risque de gâcher cela."

Comment ne pas évoquer non plus le clip de Formidable, dévoilé il y a maintenant 8 ans. On voit l'artiste alcoolisé dans les rues de Bruxelles. Il s'était expliqué sur ce concept jamais vu encore dans une interview pour France 2 : "J’étais dans ma voiture à une station à essence en train de manger. Et des mecs viennent m’ennuyer. Une histoire un peu banale. Ils me demandent ce que je fais dans cette belle voiture. Bref, ils me racontent des trucs à deux balles. Je suis resté hyper poli et courtois, parce qu’ils étaient avec leur caméra. Et de toute façon, ils étaient à trois, alors, j’allais pas trop faire le malin. Tous les médias ont relayé cette vidéo. Je me suis dit : 'bon, ils veulent du sang ? Je vais leur donner du sang !' Et c’est comme ça que Formidable est arrivé."

Terminons ce top 5 des coups de génie de Stromae par Papaoutai. Aujourd'hui encore, il s'agit de sa vidéo la plus populaire sur YouTube, avec plus de 868 millions. À l'époque, il ne lui avait fallu que quelques semaines pour détrôner Blurred Lines de Robin Thicke en plein été dans les charts. Le succès a été immense en Autriche, en Belgique, en Italie, aux Pays-Bas et même aux Etats-Unis.

