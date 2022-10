VIDÉOS - Alok, Ellie Goulding, Farruko... Découvrez les meilleures nouveautés du moment

Ellie Goulding aime travailler avec des DJs. Après Calvin Harris, la chanteuse vient de sortir une collaboration en compagnie d'Alok et de Sigala. All by Myself est une reprise du mythique Enjoy The Silence de Dépêche Mode. Le groupe a donné son feu vert à la sortie de cette nouvelle version de son tube. Un fait rare, mais qui devrait trouver son public que ce soit au Brésil, grâce à Alok, et jusqu'à nos frontières.

Parmi les autres nouveautés électro, nous retrouvons Sound Of Legend. Ce DJ français masqué a trouvé sa voie depuis plusieurs années en remixant des classiques. Cette fois-ci, il a brillamment remis au goût du jour I'm So Excited des Pointer Sisters. Enfin, Öwnboss, une des révélations de l'année 2022, enchaîne. Après Move Your Body, l'artiste brésilien propose Left & Right. Le track est déjà soutenu par Tiësto qui l'a sorti sur son label Musical Freedom.

Nous vous invitons à jeter une oreille à la nouvelle production musicale de Farruko. Après Pepas et Nazareno, la star latino propose à ses fans Viaje, une production plus calme que ses récents tubes planétaires, mais qui pourrait bel et bien faire le bonheur de nos débuts de soirée.

Enfin, vous pourrez découvrir ci-dessous Stany. Ce producteur et DJ français est derrière les plus gros tubes de DJ Snake, comme Loco Contigo, Middle ou encore Taki Taki. Avec l'aide de DJ Khaled, il lance sa carrière solo en sortant Only You. Pour son premier morceau, Stany s'offre le luxe de recruter Rema et Offset en collaboration.

