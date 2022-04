VIDÉOS - Avicii : "Wake Me Up", "Levels"... Les 10 tubes incontournables de sa carrière

Le 20 avril 2018, à Oman, Avicii s'en est allé. Le décès d'un des plus grands DJ du monde a provoqué une vague d'émotion sur la planète, chez les artistes et anonymes. Ce triste événement a mis en lumière l'importance de la santé mentale, une maladie dont souffrait le Suédois.

Depuis, les hommes se sont multipliés avec un album posthume, une salle de concert à son nom à Stockholm, un musée, le Avicii Experience, qui vient d'ouvrir ses portes ou encore la création d'une fondation, tenue par ses parents, pour honorer sa mémoire et continuer à agir dans son esprit. Fun Radio vous propose de replonger dans ce qui a fait Avicii : ses productions musicales à succès. Du célèbre Wake Me Up à sa collaboration avec Nicky Romero, il est temps de redécouvrir les 10 tubes incontournables de Tim Bergling, le vrai nom d'Avicii.

"Wake Me Up"

Avec 2,1 milliards de vues sur YouTube, ce titre est tout simplement le plus grand succès d'Avicii. Présent sur l'album True, Wake Me Up était sorti le 17 juin 2013 et avait réalisé l'exploit de s'imposer comme un de tubes de l'été quelques semaines après.

"Waiting For Love"

Deux ans plus tard, au sein de l'album Stories, Avicii a trusté les premières places des classements avec Waiting For Love. Ce son a été co-produit par Martin Garrix, un de ses meilleurs amis.

"The Nights"

Paradoxalement, ce titre n'a pas connu un immense succès lors de sa sortie en France en 2014. Néanmoins, de nombreux pays l'ont apprécié à sa juste valeur et il est le troisième titre le plus vu de la chaîne YouTube de l'artiste. Aujourd'hui, le track a une seconde vie grâce à Instagram et TikTok, notamment sur des vidéos de voyage et de sensations fortes.

"Levels"

Que ceux qui n'ont jamais chanté en soirée "Oh oh sometimes, I get a good feeling", lève le doigt ? Personne ? Parfait, parce que nous aussi on aime entendre cette chanson !

"I Could Be The One"

Il y a 10 ans, Avicii proposait I Could Be The One en compagnie d'un très proche, Nicky Romero. "J’ai cru que c’était faux, je n’y ai pas cru. Puis j’ai commencé à vraiment voir partout que c’était réel. Ça m’a pris un moment pour réaliser ce qui s’était passé" a confié ce dernier quelques semaines après avoir appris le décès de son ami.

"Addicted To You"

Pour ce titre terriblement efficace, Tim Bergling s'est entouré d'une chanteuse américaine, Addicted To You, et va bientôt dépasser les 300 millions de vues sur YouTube.

"Hey Brother"

Ce morceau est tout simplement un énorme classique du Suédois. Le clip est particulièrement saisissant avec l'histoire d'un garçon et de son père durant la guerre du Vietnam.

"Lonely Together"

Cette collaboration a particulièrement bien fonctionné avec Rita Ora. "J’ai eu l’honneur de collaborer avec quelqu’un qui a changé ma vie, et qui était l’un de mes très bons amis" a déclaré la chanteuse après le décès d'Avicii.

"Without You"

Une jolie collaboration avec Sandro Cavazza, auteur-compositeur et chanteur suédois d'origine italienne qui a aussi travaillé avec Kygo.

"Seek Bromance"

Il s'agit là du premier grand tube d'Avicii qui s'appelait à l'époque Tim Berg. Ce titre est un mashup entre Bromance de Tim Berg et Love You Seek du DJ italien Samuele Sartini et de la chanteuse Amanda Wilson.

