Tiësto : le DJ va-t-il dévoiler ses deux collaborations inédites avec Avicii ?

Crédit : Paras Griffin / Getty Images via AFP

Des morceaux qui pourraient faire grand bruit. Tiësto a fait des révélations bien surprenantes au détour d'une interview accordée à Level One. D'après l'artiste néerlandais, il existe deux titres avec Avicii qui n'ont malheureusement encore jamais été dévoilés. Et pour cause, ces deux titres ont été enregistrés il y a bien longtemps, avant la disparition tragique de Tim Bergling en avril 2018.

"Nous avons fait un morceau ensemble il y a des années et nous voulions le sortir. En fait, j'ai deux morceaux avec lui", se souvient Tiësto. "Nous n'avons jamais vraiment fini les deux. Après sa mort. Je ne savais pas s'il aurait voulu qu'ils soient dévoilés, alors j'ai décidé de ne pas le faire. (...) Je ne sais pas s'ils verront un jour la lumière du jour", a déclaré le DJ de 53 ans.

Des morceaux qu'on imagine déjà comme étant des succès tant l'alchimie entre les deux artistes a toujours fait mouche. Tiësto a côtoyé Avicii à de nombreuses reprises lors de festivals. Les deux artistes n'ont jamais caché leur amitié profonde l'un envers l'autre.