VIDÉOS - Ed Sheeran et Camila Cabello chantent pour l'Ukraine et récoltent des millions d'euros

Une belle soirée pour une bonne action. Ed Sheeran et Camila Cabello étaient les deux têtes d'affiche du Concert for Ukraine organisé à Birmingham en Angleterre. Les deux stars ont chanté leur tube commun Bam Bam, ainsi que des titres solo comme Bad Habits dans le but de recevoir des fonds qui aideront l'Ukraine, touchée par la guerre menée par la Russie sur son sol.

Lors de son passage, Ed Sheeran n'a pas caché son émotion : "C'est une cause si importante, je suis tellement honoré d'être ici", tout comme Camila Cabello : "Nous avons tous la responsabilité d'aider le peuple ukrainien et nous ne pouvons pas rester immobiles. Prions tous ce soir pour la paix et la sécurité du peuple ukrainien". Anne-Marie, Becky Hill ou encore Billie Eilish étaient également présentes lors de cette soirée qui s'est clôturée par une bonne nouvelle.

En effet, le show était diffusé sur la télévision britannique et a permis de recevoir près de 15 millions d'euros de dons qui seront reversés au Disasters Emergency Committee, une organisation qui vient en aide aux personnes touchées par des catastrophes et des crises humanitaires dans le monde.

Toutes les infos musicales sont données quotidiennement par JB, Justine et Julien Tellouck dans Le Studio Fun Radio de 16h à 19h !