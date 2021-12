VIDÉOS - Topic, Ofenbach, DJ Snake... Les 10 sons les plus diffusés sur Fun Radio en 2021

Chaque jour, Fun Radio vous propose une playlist avec de l'électro et du latino. Mais savez-vous quel a été le son que vous avez le plus entendu sur notre antenne (et que vous nous avez donc souvent demandé) ? C'est un duo allemand qui remporte la médaille d'or avec Topic, connu pour Breaking Me, et ATB, qui ont remis au goût du jour 9PM, sorti en 1999. Your Love devance trois DJs français sur ce podium : le duo Ofenbach (Wasted Love) et DJ Snake (Selfish Love ft. Selena Gomez).

Les Ofenbach, qui seront présents sur la scène de Fun Radio Ibiza Experience 2022, réalisent l'exploit d'être deux fois dans ce classement grâce à leur remix de Minefields avec Faouzia et John Legend. Dans le reste du top 10, on retrouve deux sons qui ont ambiancé votre été : Reik et Ana Mena avec A Un Paso De La Luna et Kungs avec son Never Going Home. Nul doute que tous ces titres feront encore le bonheur de millions de Français lors de la soirée du 31 décembre.

Le classement des 10 titres les plus diffusés sur Fun Radio :

1. Topic / ATB - Your Love (9PM)

2. Ofenbach - Wasted Love

3. DJ Snake / Selena Gomez - Selfish Love

4. Reik / Ana Mena / Rocco Hunt - A un Paso de la Luna

5. Dua Lipa - Love Again

6. Travis Scott / HVME - Goosebumps (remix)

7. Faouzia / John Legend - Minefields (Ofenbach remix)

8. Kungs - Never Going Home

9. Major Lazer / Sia / Labrinth - Titans

10. Lost Frequencies - Rise

Toutes les infos musicales sont données quotidiennement par JB, Justine et Julien Tellouck dans Le Studio Fun Radio de 16h à 19h !