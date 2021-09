Week-end détente : l'événement Netflix, une série et le livre de cuisine de Benjamin Verrecchia

Que faire ce week-end pour se détendre ? Justine vous propose de suivre le premier événement organisé par Netflix, intitulé Tudum, ce vendredi de 18h à 21h. Il suffira de se rendre sur la chaîne YouTube de Netflix. Au programme : des annoncés inédites sur Stranger Things, La Casa De Papel, Umbrella Academy, La Chronique de Bridgerton, la révélation de bandes annonces, des extraits et la présence d'acteurs internationaux.

Julien Tellouck vous envoie sur Apple TV+ et la série Fondation qui débarque ce vendredi sur la plateforme. Il s'agit d'une adaptation du roman culte d’Isaac Asimov publié dans les années 1950. Ce monument de la science-fiction a influencé et inspiré des œuvres telles que Dune et Star Wars. L’histoire vous plonge dans le futur, à une époque où les humains ont quitté la Terre pour vivre et prospérer sur plusieurs planètes. Seulement voilà, cet empire galactique est sur le point de s'effondrer. On va donc suivre une bande d’exilés qui vont tenter de sauvegarder l’avenir de l’humanité. Les trois premiers épisodes seront disponibles ce vendredi 24 septembre sur Apple TV+, les sept autres sortiront à un rythme hebdomadaire chaque vendredi.

Enfin, JB vous propose de vous lancer dans la lecture de Kiff Food, écrit par Benjamin Verrechia, aux éditions Larousse. Fort de 2 millions d'abonnés, le Youtubeur a ouvert fin 2020 sa seconde chaîne @Chefverrecchia. Il partage avec les internautes des recettes gourmandes et ses dégustations entre amis. Sa promesse est alléchante : "Venez partager ma « kiff food » et cuisinez avec bonheur les indétrônables des plaisirs de la table : Hamburger, pâtes au Pesto, Grilled cheese, Donuts… J’ai choisi pour ce livre mes recettes gourmandes préférées et les produits que j’affectionne le plus. Vous passerez de la recette des empanadas à mon amour pour la pizza ; vous vous retrouverez ensuite sur la page dédiée aux Tapas avant de glisser goulûment vers la recette des Beignets fourrés. Les friands d’anecdotes sur la cuisine seront servis et repus de petits savoirs en tout genre et d’infos utiles (voire inutiles, j’y ai mis un point d’honneur !). Entrez dans ce livre comme on entre dans une cuisine, avec le sourire et l’envie de tout croquer sur votre passage !"