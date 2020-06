publié le 23/06/2020 à 14:49

Vous bougez cet été ? Fun Radio vous fait commencer l'été d'une bien belle manière en s'occupant de tout puisque notre antenne vous offre un pack spécial summer. Pour être l'heureux(se) gagnant(e), il vous suffit d'écouter notre antenne tous les jours.

Dès lors que vous entendez le Double Fun avec les sons de Black Eyed Peas (Mamacita), et Lady Gaga feat. Ariana Grande (Rain On Me) mixés à la suite, soyez le ou la plus rapide à appeler Fun Radio au 32 28 (0,50€/min + prix d'un appel) et tentez de remporter notre lot d'exception qui contient : la Nintendo Switch, l'iPhone SE, et une enceinte Bluetooth.

L'été, c'est avec Fun Radio que vous le passez !