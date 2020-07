Double Fun : remportez votre Pack Summer (Nintendo Switch Lite et enceinte JBL)

publié le 27/07/2020 à 13:25

Un lot qui vous fera passer d'excellentes vacances d'été. Fun Radio vous offre la possibilité de remporter un Pack Summer comprenant une Nintendo Switch Lite avec les jeux Mario Kart 8 et Animal Crossing : New Horizons, mais aussi une enceinte JBL 5 Flip.

Afin de pouvoir gagner ces deux objets, il vous suffit d'écouter notre antenne. Dès lors que vous entendez les titres de Robin Schulz et Scott Storch mixés à la suite, soyez le ou la plus rapide à appeler Fun Radio au 32 28 (0,50€/min + prix d'un appel), et à vous le lot.

Fun Radio vous accompagne toute l'année, y compris pendant l'été. Découvrez Hot Summer Mix, notre nouvelle émission avec le meilleur du son latino et électro. Rendez-vous dès le 24 août pour retrouver vos émissions préférées : Bruno dans la radio, Le Vacher Time, et Lovin'Fun !