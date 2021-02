publié le 12/02/2021 à 18:32

Leur groupe fait danser les gens du monde entier. La musicienne Grace Chatto, pilier du groupe Clean Bandit a livré quelques confidences sur l'antenne de Fun Radio. La chanteuse et violoncelliste du groupe électro est revenue sur la création du très joli titre Higher, en collaboration avec le rappeur américain Iann Dior, mis en lumière grâce au morceau Mood, énorme tube en compagnie de l'artiste 24kGoldn.

"On a commencé à l'écrire juste avant la pandémie avec Dan Smith, le chanteur du groupe Bastille. On l'adore depuis super longtemps. On a profité du confinement pour bosser dessus en testant les sonorités qu'on voulait avoir. Et c'est à ce moment-là qu'on a entendu la chanson Mood et Iann Dior pour la première fois. On s'est dit que sa voix serait vraiment parfaite. On lui a donc envoyé le son alors qu'il était à Los Angeles. On ne savait pas trop s'il allait accepter parce que c'est assez différent de ce qu'il fait d'habitude, mais il a tout de suite dit oui", a expliqué la chanteuse.

Une collaboration réussie qui donne envie au groupe anglais de continuer à partager le micro avec d'autres artistes sur d'éventuels autres titres. Interrogée par notre animatrice Justine sur la collaboration rêvée du trio, la chanteuse Grace Chatto n'y est pas allée pas quatre chemins. "Notre collaboration de rêve c'est vraiment Rihanna, même si ça va sûrement être très difficile", a souligné la violoncelliste non sans une pointe d'ironie. Outre la chanteuse barbadienne, "Tiësto, Major Lazer ou bien Diplo" font partie des artistes avec lesquels les Clean Bandit pourraient travailler. On a déjà hâte de découvrir cela.