VIDÉO - Maluma sur Fun Radio : "Je veux vraiment travailler avec DJ Snake"

publié le 20/11/2020 à 17:42

Jennifer Lopez, The Weeknd, Madonna, Gims, ou encore Aya Nakamura... Toutes les stars se l'arrachent. En seulement cinq ans de carrière, Maluma est devenu un artiste incontournable. Avec plus de 55 millions d'abonné.e.s sur Instagram et une chaîne YouTube comptabilisant près de 16 milliards de vues, le chanteur colombien à la voix sensuelle explose tous les records. En exclusivité pour Fun Radio, le musicien de 26 ans a accepté de se confier sur ses projets musicaux et ses collaborations artistiques.

Né à Medellín, en Colombie, le jeune homme ne se prédestinait pourtant pas à la chanson, mais au football. Un sport qu'il a exercé de très nombreuses années lorsqu'il était plus jeune et qui lui a "appris ce que c'était la discipline et de faire des sacrifices pour réussir dans la vie". C'est désormais sur scène, loin des terrains de football, que la star a adopté cette philosophie et exprime pleinement son talent de chanteur.

Son timbre de voix singulier et son physique avantageux ont rapidement conquis le public. Sa dernière collaboration musicale, baptisée Hawái, avec le chanteur canadien The Weeknd en est le parfait exemple. En seulement une semaine le morceau s'est hissé parmi les clips les plus regardés sur YouTube avec 46 millions de vues. "Collaborer avec The Weeknd était incroyable. Les choses se sont faites très rapidement et très naturellement avec lui. Il m'a envoyé un texto pour savoir s'il était possible de collaborer avec moi sur cette chanson. On s'est rejoint à Los Angeles pour faire la vidéo et ça a super bien fonctionné", a expliqué le chanteur au micro de JB et Justine.

Un morceau avec DJ Snake prévu ?

Interrogé sur ses collaborations artistiques avec des DJ's, Maluma s'est montré très enthousiaste quant à l'idée de travailler avec DJ Snake. Un artiste électro qu'il affectionne tout particulièrement. "Je veux vraiment travailler avec lui. On est déjà en contact d'ailleurs. Je pense que cette connexion pourrait être incroyable et très puissante. 'DJ Snake featuring Maluma' ça pourrait être vraiment sympa", déclare le chanteur.

Une belle idée qui aurait de quoi ravir les fans de DJ Snake, déjà très habitué à collaborer avec des artistes d'Amérique du Sud. Ses morceaux avec Anitta, J. Balvin, Ozuna, parus sur l'album Carte blanche, ont connu un très large succès.