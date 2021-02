Martin Garrix sur Fun Radio : "David Guetta a élevé le niveau des livestreams"

publié le 17/02/2021 à 17:21

Habitué à traverser le monde un jour sur deux, Martin Garrix a pris le temps (pandémie oblige) de répondre aux questions de notre trois animateurs·ices JB, Justine et Alex Wat. Une interview événement dans laquelle le DJ néerlandais évoque sa collaboration récente avec la talentueuse chanteuse Tove Lo sur le titre Pressure, très électro futuriste, paru le 5 février.

"Ça a commencé avec une maquette que j'ai faite avec deux amis suédois. On avait déjà une voix d'homme qui donnait une ambiance très sexy, vraiment différente de ce que j'ai pu faire. Et j'aime beaucoup Tove Lo. On cherchait une voix de femme. Je lui ai fait écouter le son et elle a adoré. Elle a donc posé sa voix sur le son et ça s'est super bien passé. Je suis super content de ce que ça donne au final", a-t-il confié au micro de Fun Radio.

Un résultat à la hauteur des attentes puisque la connexion entre les deux artistes fonctionne particulièrement bien. Il faut dire que la pandémie a eu du bon pour l'artiste, comme pour beaucoup. En effet, enfermé chez lui, Martin Garrix a eu le temps d'être plus créatif dans sa musique. "J'ai vraiment pu me concentrer sur ma musique et découvrir de nouvelles choses. Un titre comme Pressure, je n'aurais pas été capable de le créer il y a un an. Personne ne sait ce qui va se passer. Je crois que c'est vraiment le moment d'essayer de nouvelles choses".

Bientôt une nouvelle collaboration avec David Guetta ?

Interrogé sur une éventuelle autre collaboration avec David Guetta, Martin Garrix n'a pas manqué d'être élogieux à son égard. "J'aime beaucoup David. Je le connais depuis que j'ai 14-15 ans et il m'a toujours encouragé en m'apprenant plein de choses. Pas seulement dans la musique, mais aussi dans la manière dont ce milieu fonctionne. Je suis très fier de ce qu'il a réussi à faire cette année, notamment ses livestreams. Il a vraiment élevé le niveau des livestreams. Et qui sait peut-être qu'on pourra sortir quelque chose tous les deux à l'avenir", a raconté le jeune DJ le plus suivi au monde sur Instagram (plus de 16 millions d'abonné.e.s)

Pour rappel, les deux artistes ont déjà collaboré à deux reprises ensemble. Une première fois sur le morceau So Far Away (2017) et une deuxième sur le titre Like I Do (2018). On a hâte de savoir ce que pourrait donner une troisième association musicale entre ces deux poids lourds de la musique électro.