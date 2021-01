publié le 27/01/2021 à 11:05

On sait qui sont les artistes français les plus populaires sur le réseau social chinois, lancé en 2016 et qui ne cesse de cartonner auprès des plus jeunes. Et sans grosse surprise, c'est la chanteuse Aya Nakamura - artiste la plus écoutée dans le monde en 2020 - qui remporte haut la main la première place avec plus de 3 millions de vidéos dans lesquelles les internautes reprennent ses musiques entêtantes.

Juste derrière, on retrouve deux pontes de la musique électro : David Guetta et DJ Snake qui cumulent 2,8 millions de vidéos utilisant leurs titres. Un peu plus loin, on note la présence d'un autre DJ français, Petit Biscuit, qui de son côté engrange 1,8 million de vidéos avec son morceau Sunset Lover, pourtant sorti en 2016, et qui ne manque pas de divertir les internautes du monde entier.

Le chanteur Naza se situe quant à lui cinquième place de ce classement que vous pouvez retrouver juste en bas.

🏆 Aya Nakamura est l'artiste française la plus populaire sur TikTok avec +3M de vidéos !



1) Aya - 3M

2) David Guetta - 2,8M

3) DJ Snake - 2,8M

4) Petit Biscuit - 1,8M

5) Naza - 1,6M pic.twitter.com/wO6SpbQCBY — Ventes Rap (@VentesFRap) January 24, 2021