publié le 22/01/2021 à 11:00

Une heure de mix incroyable. Voilà ce qu'a offert David Guetta à nos auditeurs et auditrices lors de Fun Radio Live Stream Experience, événement de ce début d'année, diffusé le 15 janvier sur notre antenne et nos réseaux sociaux.

C'est bien simple, l'artiste de 53 ans a montré tout son talent de DJ en proposant un set particulièrement savoureux. De Memories, à Dreams, en passant par Titanium, les musiques jouées sur la prestigieuse salle parisienne ont été percutantes et variées. Une salle totalement vide qui n'a pas laissé indifférent David Guetta.

"C'est ma toute première fois dans un Bercy vide. Mais on va quand même faire une belle fête tous ensemble", a-t-il souligné avant de commencer son mix. Pour celles et ceux ayant manqué son incroyable prestation, il vous est possible de revoir l'intégralité du mix disponible en vidéo ci-dessus.