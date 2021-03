publié le 26/03/2021 à 09:11

Une réédition très savoureuse. L'iconique groupe de Diplo, Major Lazer, vient de sortir, ce vendredi 26 mars, la réédition de son album Music Is The Weapon. Un disque attendu par les fans, très enthousiastes lors de la parution du CD de base, paru le 23 octobre dernier.

Et pour cause, comme dans chacun de ses projets musicaux, le collectif américain, fondé en 2008, a invité plusieurs artistes à ses côtés afin de livrer un album de grande qualité, réunissant plusieurs cultures, un des principes fondamentaux du groupe. On retrouve ainsi de nombreux acteurs et actrices majeurs de l'industrie musicale dans cette réédition, parmi lesquelles deux voix extrêmement populaires : Aya Nakamura et Sia.

Une première pour la chanteuse française la plus écoutée dans le monde sur Spotify. Et force est de constater que le morceau, intitulé C'est cuit, s'avère très réussi. L'alchimie entre l'artiste de 25 ans et le groupe fonctionne à merveille. Rythmée et énergique, la collaboration aura de quoi conquérir de nombreux fans. Concernant celle avec Sia, pas de surprise. C'est également une réussite. Avec son timbre de voix si particulier et envoûtant, Titans (nom du morceau), risque bien de faire partie de vos morceaux préférés du moment.

Pour rappel, notre antenne vous proposera une programmation 100% Major Lazer ce week-end, dans la nuit de samedi à dimanche, à partir de minuit.