publié le 16/10/2020 à 15:41

Une première collaboration réussie. Le mythique groupe Major Lazer, que l'on ne présente plus, a dévoilé un nouveau morceau très séduisant avec la chanteuse Paloma Mami, véritable star en Amérique latine. Baptisé QueLoQue, le titre s'inscrit parfaitement dans ce que le groupe porté par Diplo nous propose depuis quelques temps : à savoir une musique entrainante, dansante, qui s'inspire de la culture latine avec une belle patte électro en fond et une voix envoûtante qui accompagne le tout.

La chanson est extraite du quatrième album du groupe, Music Is The Weapon [La musique est une arme] dont la sortie est prévue pour le 23 octobre. On retrouvera 12 titres sur le CD, avec une floppée d'artistes internationaux parmi lesquelles J. Balvin, French Montana, ou bien encore Nicki Minaj, déjà sortie le 10 septembre.

Il est à noter que Major Lazer et Paloma Mami interprèteront le titre dans le cadre du set du groupe lors du festival virtuel "Save Our Stages" ce week-end au profit de la National Independent Venue Association, qui préserve et nourrit l'écosystème de lieux et de promoteurs indépendants à travers les États-Unis.