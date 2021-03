publié le 09/03/2021 à 12:11

Un groupe mythique. Le collectif Major Lazer, porté par le DJ producteur américain Diplo, s'est livré au micro de notre animateur Alex Wat, dans le cadre du World DJ Day (journée internationale des DJ). Porte étendard de la musique électro partout où il se déplace, le groupe est revenu sur son impressionnant succès qui perdure depuis leur formation - orchestrée en 2008, mais aussi sur ses influences musicales, parfois très vastes.

Le tube Lean On, paru en 2015, qu'il partage avec DJ Snake, s'est inscrit comme le plus beau carton de leur carrière. Plus de 2 milliards de vues sur YouTube avec le clip. Nul doute, Major Lazer fait partie des poids lourds de l'industrie musicale. Leur musique envoûtante aux sonorités exotiques les a propulsé au rang de star des platines. Il faut dire que le groupe sait s'entourer puisqu'il enchaîne les collaborations avec les plus grands. J. Balvin, Ariana Grande, Nicki Minaj, Anitta et plus récemment avec Paloma Mami sur le séduisant morceau QueLoQue. Réunir le monde entier avec la musique. Voilà leur philosophie musicale et leur dernier album Music Is The Weapon en est le parfait exemple.

"Nous avons la chance de beaucoup voyager. Dans chaque pays il y a quelque chose de fort. Que ce soit en Amérique Latine, au Brésil, en Afrique. Quelque chose qui nous transcende et nous fait avancer. La musique de club devient alors super excitante (...). Nous adorons le son brésilien. Ce gros son qui déchire. Le son reggaeton (...). Le Brésil c'est un peu notre deuxième maison", a confié Diplo sur l'antenne de Fun Radio.

Vous l'aurez compris, Major Lazer aime se nourrir des différentes cultures. Une belle manière de rassembler le public. Pour rappel, la réédition de leur dernier album, Music Is The Weapon, paraîtra le 26 mars prochain, avec 4 nouveaux titres.