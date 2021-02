Daft Punk et The Weeknd lors de la 59e cérémonie des Grammy Awards

publié le 04/02/2021 à 14:59

Un retour qui pourrait faire grand bruit. Une rumeur selon laquelle le duo robotique pourrait revenir sur scène très bientôt enfle depuis peu sur les réseaux sociaux. D'après celle-ci, le célèbre duo argenté et doré pourrait monter sur scène lors de la mi-temps du Super Bowl - événement qui rassemble des milliards de téléspectateurs et téléspectatrices à travers le monde - aux côtés de The Weeknd, avec qui le duo a déjà collaboré à de multiples reprises.

Si l'on en croit le magazine GQ mexicain, qui a repris cette information en la corroborant avec un tweet dans lequel aurait fuité l'intégralité des titres joués par The Weeknd lors de cet événement, les Daft Punk seraient bel et bien présents.

En effet, les chansons Starboy et I Fell It Coming sont évoquées dans la liste des titres interprétés par le chanteur canadien, mais aussi Pray For Me avec Kendrick Lamar et Love Me Harder avec Ariana Grande. Pour l'heure, l'information n'a pas été confirmée. Il faudra donc patienter jusqu'à dimanche 7 février, date à laquelle aura lieu la finale du Super Bowl 2021.

La página de The Weeknd confirma que este será el set de canciones para el medio tiempo del #SBLV Casi confirmando las apariciones de Daft Punk y Ariana Grande en el show 🤩 #NFL #NFLTwitter pic.twitter.com/WVfCzxWigg — Darinka Ch (@darinka_xi) January 28, 2021