Une décision ubuesque aura eu raison de leur collaboration. David Guetta, invité dimanche 4 octobre dans la vidéo des youtubeurs McFly et Carlito, a dévoilé l'étrange raison pour laquelle Madonna a refusé de collaborer avec lui au tout dernier moment.



Contacté par la reine de la pop suite à un remix de l'un de ses morceaux, David Guetta a été sollicité afin de produire un album entier à ses côtés. "J'arrive au déjeuner. Ça se passe super bien. On parle de tout, de musique, de ce qu'elle veut faire pour l'album, comment elle voit le truc, quelles sont mes idées, etc... Super sympa. C'est juste elle et moi. Très relax, très cool. On se fait écouter de la musique et on se dit quand est-ce qu'on commence à travailler sur l'album ?", raconte l'artiste français.

Mais c'est la douche froide lorsqu'il répond à l'une de ses questions. "Quel est ton signe astrologique ?", s'interroge Madonna. "Je suis Scorpion", répond alors l'artiste français étonné par cette question avant d'ajouter : "Et là, elle fait une tête. Elle me dit : 'Je suis désolée mais on ne pourra pas travailler ensemble. C'était un plaisir de te connaître. Au revoir'".

Une anecdote que David Guetta n'avait encore jamais dévoilée jusqu'à aujourd'hui et qui a laissé le duo comique de YouTube sans voix. "J'étais sidéré mais j'étais content d'avoir déjeuné avec Madonna et puis ce n'était pas non plus très grave", a expliqué le compositeur de Let's Love.