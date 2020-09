Les Blackpink s'offrent les services de David Guetta pour leur nouvel album

publié le 29/09/2020 à 12:38

David Guetta est sur tous les fronts. Après nous avoir régalé avec son titre Let's Love qu'il partage avec la chanteuse Sia, véritable tube en devenir, le DJ français s'associe cette fois-ci au groupe sud-coréen Blackpink au succès planétaire pour le nouvel album, dont la sortie est prévue pour le 2 octobre.

La tracklist de leur nouveau projet musical a été dévoilée sur les réseaux sociaux. Dedans on retrouve une prestigieuse liste d'artistes internationaux, parmi lesquel(le)s la chanteuse Selena Gomez (pour le morceau solaire Ice Ceam, déjà sorti, dont le clip vidéo cumule actuellement près de 300 millions de vues sur YouTube), la rappeuse Cardi B (pour le titre Bet You Wanna), et le DJ David Guetta (pour la chanson Lovesick Girls).

Le DJ français apparaît dans les crédits puisqu'il a coproduit le titre, écrit par Jisoo et Jennie, deux des quatre membres de Blackpink. Une nouvelle qui a de quoi ravir les fans du groupe, très enthousiastes quant à l'idée de découvrir cette association musicale atypique.