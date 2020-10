VIDÉO - David Guetta : découvrez le clip étincelant de "Let's Love"

publié le 02/10/2020 à 16:53

Un clip coloré et rétro à l'image du titre. Let's Love, le nouveau tube en puissance de David Guetta et Sia, sorti le 11 septembre, s'offre un clip vidéo animé qui met en lumière non pas les deux artistes internationaux, mais un couple très amoureux qui vogue de décor en décor au grè du refrain. L'univers vidéoludique emprunté rappelle évidemment les années 70 et s’inscrit parfaitement dans le thème rétro choisit par le duo.

Les deux artistes se connaissent très bien puisqu'ils n'en sont pas à leur première association musicale. En 2011, David Guetta a mis en lumière le talent de Sia dans la chanson Titanium [un des plus gros succès de David Guetta, le clip vidéo cumule plus de 1,3 milliard de vues sur YouTube], une musique qu'elle avait pourtant refusée au début, avant d'accepter voyant le DJ français très insistant.

David Guetta et Sia ont enchaîné les collaborations avec les titres She Wolf (paru en 2012), Flames (paru en 2018), et bien d'autres. Nul doute que celle-ci connaîtra un succès aussi dithyrambique que leurs précédentes unions musicales.