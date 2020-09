VIDÉO - Revivez l'interview de David Guetta avec l'équipe de Bruno dans la radio

publié le 14/09/2020 à 10:59

Il revient en force avec un morceau percutant. David Guetta, invité de la matinale de Fun Radio ce lundi 14 septembre, s'est laissé aller à quelques confidences concernant ses nouveaux projets artistiques et sa nouvelle collaboration, Let's Love, avec la chanteuse australienne Sia. Un titre que l'on croirait tout droit sorti de l'époque de Miami Vice lors des années 80 et que David Guetta assume pleinement. Sonorités, visuels, tout y est pour nous plonger dans cet univers rétro.

"En fait, j'étais à Miami, et j'ai tout un projet qui arrive et qui est Miami Vice. Donc je pense que ça m'a beaucoup influencé", a confié le DJ de 52 ans au micro de Fun Radio. Un nouveau projet dont David Guetta est très fier et qui nécessitera la présence d'artistes. Pour l'heure aucun nom n'a été dévoilé par le compositeur français. "J'ai trois, quatre titres qui sont vraiment forts et je vais commencer à les faire seulement écouter maintenant à des artistes".

Il faudra se montrer encore patient avant de pouvoir écouter ce nouveau projet musical puisque aucune date de sortie n'a été fixée par David Guetta. En attendant, vous pouvez vous consoler en écoutant son nouveau morceau, Let's Love, un tube en devenir, diffusé sur notre antenne.