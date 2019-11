publié le 28/11/2019 à 12:26

L'émission sera à ne manquer sous aucun prétexte. Ce soir, une heure avant de monter sur la scène de l'AccorHotels Arena, David Guetta sera dans le Before Party Fun aux côtés de JB et Adrien Tomas. Le plus célèbre des DJs au monde prendra le micro pour évoquer ses deux dates françaises (Lyon et Paris) mais aussi nous parler de ce qu'il écoute en ce moment.

Fidèle ami de notre antenne, David Guetta est venu à de multiples reprises dans nos studios. Entre interviews ou bien encore mixes devant son public, l'artiste au plus de 20 millions d'abonnés sur YouTube a régalé nos auditeurs.

David Guetta dans le Before Party Fun Crédit : Fun Radio

En juin dernier, la star des platines avait déjà été l'invité exceptionnel de JB et d'Adrien Toma lors de sa venue à Ibiza sur Fun Radio. L'artiste au six Fun Radio DJ Awards avait même choisi notre antenne, dans le cadre d'un nouveau film publicitaire pour le son dancefloor, pour dévoiler Stay - don't go away, diffusé en premier dans notre station musicale. L'émission est diffusée à partir de 19 heures sur Fun Radio.