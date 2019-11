publié le 07/11/2019 à 11:41

Sa musique ne vieillit pas, tout comme lui. David Guetta souffle ce jeudi 7 novembre 2019 sa 52e bougie, et pour cette grande occasion nous vous proposons de (re)découvrir les plus belles interventions du DJ Français sur Fun Radio.

Fidèle ami de notre antenne, David Guetta est venu à de multiples reprises dans nos studios. Entre interviews ou bien encore mixes devant son public, l'artiste au plus de 20 millions d'abonnés sur YouTube a régalé nos auditeurs.

En juin 2019, le DJ avait notamment été l'invité exceptionnel de JB et d'Adrien Toma lors de sa venue à Ibiza sur Fun Radio. L'artiste au six Fun Radio DJ Awards avait même choisi notre antenne, dans le cadre d'un nouveau film publicitaire pour le son dancefloor, pour dévoiler Stay - don't go away, diffusé en premier dans notre station musicale.

Des sets et Mashups de folies

Véritable showman, David Guetta a offert à son public des sets mémorables. Ce fut notamment le cas lors du Miami Ultra Music Festival en mars 2019.

Le Megamashup de DJs from Mars sur les plus grands titres du DJ et producteur Français a fait sensation lors de sa diffusion.

On pouvait ainsi retrouver des morceaux tels que I Gotta Feeling avec The Black Eyed Peas, Sweat en collaboration avec le rappeur Snoop Dog, ou bien encore Say My Name avec Bebe Rexha et J Balvin.



