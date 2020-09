publié le 25/09/2020 à 12:45

Diplo en joueur de foot. Attendue comme chaque année par les fans de ballons ronds, la prochaine édition de FIFA se dessine un peu plus avec une annonce qui va ravir les amateurs de musiques électro. Le célèbre producteur de musique et DJ américain sera un personnage jouable dans FIFA 21.



L'artiste de 41 ans, qui a mis en lumière DJ Snake, a été entièrement modélisé en 3D et pourra être incarné dans le mode Volta du titre de EA Sports. Vous pourrez ainsi dribbler vos adversaires avec style dans la peau de Diplo. D'autres grandes personnalités seront présentes, parmi lesquelles : le boxeur américain Anthony Joshua, médaillé d'or Olympique et double champion unifié des poids-lourds, ainsi que les footballeurs Éric Cantona, Thierry Henry et Kylian Mbappé.

Pour rappel, FIFA s'impose chaque année comme le rouleau compresseur de l'industrie vidéoludique. La précédente version a été la meilleure vente de jeu en Europe lors de l'année 2019 souligne l'ISFE (Interactive Software Federation of Europe). La nouvelle édition est attendue pour le 6 octobre.