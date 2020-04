publié le 03/04/2020 à 15:37

Les jeux vidéo comme remède à votre confinement. En cette période compliquées pour toutes et tous, Fun Radio vous propose une sélection de plusieurs jeux vidéo agréables à parcourir. À plusieurs ou même seul(e), les jeux vidéo sont jugés importants dans la lutte contre le coronavirus, selon l'Organisation mondiale de la santé.

En effet, ils permettent à de nombreuses personnes de faire respecter le confinement et les gestes barrières. C'est la raison pour laquelle l'OMS s'est associée à plusieurs éditeurs important sur le marché vidéoludique, comme Activision Blizzard (Warcraft, Call of Duty), ou bien encore Riot Games (League of Legends) pour "promouvoir la distanciation sociale", rapporte USA Today.

Ainsi, notre rédaction vous invite à jouer à différents jeux vidéo. Que vous soyez fans de jeux d'aventure ou de simulations de sport cette sélection est faite pour vous !

1. "FIFA 20"

C'est l'une des simulations de football les plus réalistes. Chaque année, les studios d'EA Sport [en charge du développement] apportent de nouveaux éléments qui ne font qu’accroître notre plaisir de jeu. Pour cette édition 2020 les dribbles ont été revus, tout comme la conduite de balle de certains joueurs, mais aussi les mimiques (mention spéciale pour l'animation de Neymar lors de ses frappes pendant les penaltys).

La présence du nouveau mode de jeu baptisé Volta fait partie des évolutions majeures de cette année. Celui-ci, même s'il fait étonnamment penser à FIFA Street, n'est autre que la continuité du mode Aventure de FIFA 19, que vous parcourez avec beaucoup de plaisir tant les matches de rue sont jouissifs. Avec les nombreux modes de jeux que compte cette nouvelle édition du jeu de foot le plus populaire à travers le monde, nul doute que vous passerez de bien belles heures devant votre écran en cette période de confinement. Disponible sur PS4, Xbox One

> FIFA 20 | Official Gameplay Trailer

2. "Call of Duty : Modern Warfare"/ "Call of Duty : Warzone"

Probablement l'une des licences les plus populaires dans le monde. Call of Duty n'est autre que le rouleau compresseur dont la sortie chaque année ne fait que confirmer son statut de leader incontesté des jeux de tir à la première personne (FPS). Le mode aventure est toujours extrêmement bien travaillé puisque de nombreuses scènes vous laisseront sans voix. Le titre des studios d'Activision n'a pas à rougir des plus grands films hollywoodiens, tant il s'en inspire, en faisant parfois mieux. Disponible sur PS4, Xbox One

> Call of Duty: Modern Warfare | Bande-annonce de l’histoire - VF | PS4

Toujours dans cette quête de vouloir offrir une nouvelle expérience de jeu à son public, Activion a souhaité mettre en place un nouveau mode de jeu, le Battle Royal, qui n'est pas s'en rappeler Fortnite. Quoi de plus jouissif que de se retrouver dans une map [carte de jeu] gigantesque qui regorge de détails et dont le seul but est de survivre face à vos adversaires. Le jeu a déjà réuni prés de 30 millions de joueuses et joueurs depuis sa sortie le 10 mars 2020. Vous y passerez des heures à coup sûr ! Disponible sur PS4, Xbox One

> Call of Duty®: Warzone - Official Trailer

3. "Resident Evil 3"

Assurément l'un des remakes les plus attendus de cette année 2020 avec celui de Final Fantasy VII. Si vous souhaitez vous faire peur en cette période de confinement, cet épisode est fait pour vous. Les multiples créatures et autres zombies qui viendront vous barrer votre chemin sont d'un réalisme saisissant. Et pour cause, techniquement le jeu fait partie des plus belles productions visuelles de cette génération de consoles (PS4/Xbox One), et surpasse allègrement le précédent remake, Resident Evil 2, pourtant déjà impressionnant. Retrouver Jill Valentine, Carlos Oliveira, ainsi que le Nemesis dans un Racoon City dévasté procurera de nombreux souvenirs aux plus nostalgiques d'entre vous. Disponible sur PS4, Xbox One

> Resident Evil 3 - Launch Trailer | PS4

4. "Final Fantasy VII Remake"

Une pépite vidéoludique qui renaît sous les traits de 2020. Le remake de Final Fantasy VII est attendu de pied ferme par toute une communauté de joueuses et joueurs ayant apprécié cet épisode majeur, paru le 17 novembre 1997 sur PlayStation 1 sur le continent européen. Le titre de Square Enix a su marquer de part de narration, son histoire, et ses incroyables personnages : Cloud, Sephiroth, mais aussi Tifa. Le remake est prévu pour le 10 avril prochain. Disponible sur PS4.

> Final Fantasy VII Remake | Final Trailer | PS4

5. "Animal Crossing : New Horizons"

Un jeu d'une mignonnerie absolue. Cette simulation de vie qui prend place sur une petite île déserte vous offre la possibilité de faire de votre personnage ce que vous souhaitez. L'habiller, lui donner à manger, lui proposer des activités, bref, vous faites ce que bon vous semble. Un jeu qui saura vous remonter le moral et apaiser vos quelques tourments en ces temps de confinement. Disponible sur Nintendo Switch.

> Animal Crossing: New Horizons - Nintendo Switch Trailer - Nintendo E3 2019