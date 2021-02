DJ Snake, David Guetta, Don Diablo... Les DJ rendent hommage aux Daft Punk

Jax Jones partage le morceau "One More Time" des Daft Punk sur Instagram

publié le 23/02/2021 à 13:02

Une page se tourne. Les Daft Punk ne sont plus. L'iconique duo robotique français dont les musiques ont marqué toute une génération de fans a annoncé sa dissolution dans une vidéo marquante publiée sur YouTube ce lundi 22 février.

Une annonce à laquelle personne ne s'attendait et qui a beaucoup fait réagir. Les artistes électro ont en effet été nombreux à saluer le départ du groupe formé en 1993 et qui a remporté cinq Grammy Awards avec son quatrième et ultime album Random Access Memories, paru en 2013.

DJ Snake, David Guetta, Don Diablo, Jax Jones, Bob Sinclar, Pharrel Williams et bien d'autres. Tous ces artistes ayant grandi de près ou de loin avec la musique des deux robots ont tenu à saluer, sur leurs réseaux sociaux, le parcours très inspirant de Thomas Bangalter et Guy-Manuel de Homem-Christo, emblématique duo de la French Touch. "Grâce à vous, pour la première fois de ma vie j'ai été fier d'être DJ français. Merci pour votre musique incroyable", a souligné David Guetta non sans une once d'émotion.