VIDÉO - Les Daft Punk annoncent la dissolution du groupe dans la vidéo "Epilogue"

publié le 22/02/2021 à 16:35

Clap de fin pour l'un des groupes les plus iconiques de tous les temps. Les Daft Punk ont dévoilé une vidéo ce lundi 22 février sur leur chaîne YouTube. Dans celle-ci, d'une durée avoisinant les 8 minutes, on apprend la fin d'une ère, celle des Daft Punk. Le célèbre duo robotique n'est plus. Celui qu'on espérait voir sur scène aux côtés du chanteur The Weeknd lors de la mi-temps de la finale du Super Bowl n'apparaîtra plus.

Une nouvelle qui a de quoi surprendre quand on sait que le légendaire duo a régné sur les ventes de disques pendant des années avec des albums puissants, novateurs et particulièrement bons. Composé de Thomas Bangalter et Guy-Manuel de Homem-Christo, le groupe, actif depuis 1993, a fortement participé à la démocratisation du mouvement de musique électronique baptisé french touch pendant les années 90, aux côtés d'autres artistes comme David Guetta, Bob Sinclar, Pedro Winter (leur manager durant plus de 10 ans).

La vidéo postée sur leur chaîne YouTube, intitulée Epilogue, est particulièrement émouvante. Les deux artistes sont présents dans un désert. L'un des deux retire sa puce avant qu'un compte à rebours se déclenche et le fasse exploser. Tandis que l'autre marche seul vers l'horizon. Une fin chaotique diront certains, mais qui s'avère extrêmement poétique. Le duo ayant marqué d'une empreinte si particulière le monde de la musique électro. Fun Radio vous propose une playlist spéciale pour cette occasion dans Le Before.