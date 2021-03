publié le 04/03/2021 à 14:07

Serait-ce le tube de cet été ? Il en a tous les arguments. DJ Snake orchestre son retour musical d'une bien belle manière avec son nouveau morceau Selfish Love, dévoilé ce jeudi 4 mars. Pour cette grande occasion, l'artiste de 34 ans s'est offert les services de Selena Gomez avec laquelle il a déjà collaboré sur le tube planétaire Taki Taki, paru en septembre 2018, qui a dépassé le milliard d'écoutes sur la plateforme Spotify et dont le clip vidéo a franchi les deux milliards de vues sur YouTube.

Une belle performance qui a de quoi justifier une nouvelle association musicale entre les deux artistes. Et force est de constater que celle-ci ne déçoit absolument pas. La chanson, très rythmée, a beaucoup d'allure. On retrouve la patte si particulière du DJ français avec ses mélanges de voix électro et ses mélodies harmonieuses dont seul lui a le secret. Le tout accompagné par la sublime voix de la chanteuse américaine dans un refrain surprenant avec une touche de saxophone.

Nul doute sur le fait que le titre réussira à conquérir les fans du DJ qui se languissaient de découvrir ce nouveau tube en puissance qui a toutes les qualités pour s'inscrire comme LA chanson incontournable de cet été. Selfish Love est à découvrir sur l'antenne de Fun Radio toute cette journée.