DJ Snake : l'artiste français annonce l'arrivée imminente d'un nouveau morceau

Crédit : Ethan Miller/Getty Images via AFP

publié le 24/02/2021 à 10:56

"New music soon". Un message bref, mais qui a déjà de quoi faire saliver ses fans. DJ Snake, qui se fait discret depuis quelques mois, a posté un message sur l'ensemble de ses réseaux sociaux annonçant l'arrivée imminente d'un nouveau morceau.

Celui que l'on a plus entendu depuis damn Right Pt. 2 avec la chanteuse Audrey Nuna devrait donc nous livrer une de ses nouvelles compositions très prochainement. L'artiste de 34 ans sera-t-il accompagné ? Tout cela reste encore très énigmatique même si dans les commentaires les suppositions y vont bon train.

"Si ce n'est pas avec Selena, préparez-vous à une guerre", "Nous sommes prêts pour une nouvelle collaboration avec Selena", peut-on lire dans les commentaires. Beaucoup fantasmes sur l'idée d'une nouvelle collaboration avec Selena Gomez. Il faut dire que leur morceau en commun Taki Taki qu'ils partagent avec Cardi B et Ozuna s'est inscrit comme l'un des plus beaux succès du DJ natif de Val-d'Oise sur son deuxième album Carte blanche, paru en 2018. On a qu'une hâte : découvrir ses 49 morceaux "prêts" dont il a parlé sur ses réseaux sociaux.

NEW MUSIC SOON 👀 — DJ SNAKE (@djsnake) February 23, 2021