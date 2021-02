"FIFA 21" : DJ Snake jouable dans le mode Volta

publié le 04/02/2021 à 12:02

Vous rêviez de jouer dans la peau du célèbre DJ français ? C'est désormais possible. EA Sport, studio en charge du développement des jeux de foot FIFA, intégrera DJ Snake dans sa très populaire licence dès le vendredi 5 février, à partir de 18 heures.

Le compositeur de Let Me Love You et Taki Taki sera jouable dans le mode Volta (sorte de FIFA Street). EA Sports nous apprend, à travers son communiqué de presse, que l'artiste sera disponible pendant une durée limitée. "Les joueurs auront la possibilité d'ajouter de la force de frappe à leur équipe après avoir affronté et vaincu l'équipe de DJ Snake dans Volta Featured Battles et l'avoir recruté dans sa propre équipe (...). L'équipe de DJ Snake aura l'honneur de jouer sur sa musique, avec des mix sonores de haut niveau pour ambiancer la foule", précise l'annonce plus loin.

Pour rappel, d'autres personnalités ont également été entièrement modélisés dans cette nouvelle saison du jeu de foot : la chanteuse Dua Lipa, les pilotes de Formule 1 Lewis Hamilton, Daniel Ricciardo, mais aussi le footballeur retraité David Beckham, ou bien encore le basketteur Joel Embiid. De quoi nous offrir de belles scènes devant notre écran de télévision, comme ce fut le cas avec Diplo, intégré dans le jeu lors de la sortie du titre en octobre 2020.