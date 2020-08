Tomorrowland Around the World 2020 | Official Aftermovie

publié le 19/08/2020 à 16:37

Une ambiance électrique ! Pour cette nouvelle édition de Tomorrowland, si particulière en raison de l'épidémie de coronavirus, les organisateurs ont mis les petits plats dans les grands pour offrir aux millions d'internautes un show incroyable. Les équipes belges ont dévoilé, ce mercredi 19 août, une vidéo récapitulative de ce haut événement électro.

Sur l'île particulièrement onirique de Pāpiliōnem, imaginé par les organisateurs belges, les internautes ont pu voyager et assister aux mixes de plusieurs grands noms de la scène électro, grâce aux sublimes décors 3D proposés.

Afrojack, Alan Walker, Armin van Buuren, David Guetta, Dimitri Vegas & Like Mike, Don Diablo, Kölsch, Lost Frequencies, Martin Garrix, NERVO, Oliver Heldens Paul Kalkbrenner, Steve Aoki, Sunnery James & Ryan Marciano, Tiësto, Timmy Trumpet and Vintage Culture, et bien d'autres se sont ainsi succédé sur ces huit scènes virtuelles pour offrir un show d'une grande qualité. On vous laisse savourer la vidéo, qui avoisine le quart d'heure.