publié le 17/07/2020 à 10:10

Une musique percutante. C'est sous son pseudonyme, Love Regenerator, que le DJ britannique de 36 ans vient tout juste de publier son nouveau titre, baptisé Live Without Your Love, en collaboration avec Steve Lacy.

Le morceau est très différent de ce qu'il nous propose habituellement puisque celui-ci se veut très house avec une pointe de techno. Cet alias permet au DJ de s'amuser et proposer une musique plus acid, proche de celle de ses débuts, avec des sonorités empruntées aux années 90.

Ce nouveau projet musical, l'artiste l'a entamé en début d'année 2020. En janvier, Calvin Harris, qui est l'un des DJ's les plus suivis au monde sur Instagram (10,2 millions d'abonné.e.s), avait dévoilé son premier EP avec ce surnom. Il en a depuis sorti trois. Le clip vidéo de Live Without Your Love sera dévoilé ce vendredi 17 juillet à 17 heures sur YouTube.

Album Artwork Crédit : Calvin Harris