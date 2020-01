publié le 28/01/2020 à 08:31

Notre antenne vous dévoile non pas un mais deux noms d'artistes qui viendront mixer lors de la cinquième édition de Fun Radio Ibiza Experience. Il s'agit de Lucas & Steve et Lost Frequencies.

Connus mondialement pour leurs morceaux Up Till Dawn, Source, le duo néerlandais viendra fouler pour la première fois la prestigieuse scène parisienne devant les milliers d'autrices et d'auditeurs de Fun Radio. Une première aussi pour Lost Frequencies. Le DJ belge mixera ses meilleurs titres, parmi lesquels Ave Cesaria (remix de Stromae), Crazy, ou bien encore Are You With Me.

Les deux artistes rejoindront ainsi Dimitri Vegas & Like Mike, Europa (Martin Solveig, Jax Jones) et Showtek pour cet événement extrêmement attendu. Pour réserver vos places, il vous suffit d'aller sur le site Funradioibizaexperience.fr.