publié le 15/10/2020 à 18:00

Ses titres ont fait danser le continent sud-américain et commencent à faire vibrer le continent européen. Anitta, jeune chanteuse de 27 ans, suivie par près de 50 millions de personnes sur Instagram, connaît un très large succès grâce à ses titres rythmés, solaires et terriblement entraînants.

DJ Snake, Maluma, Sean Paul, J. Balvin, Cardi B ou bien encore Tyga, tous ont collaboré avec l'artiste brésilienne qui s'affranchit des codes et déconstruit les clichés. Celle qui clame haut et fort sa bisexualité et maîtrise plusieurs langues (elle parle espagnol, italien, portugais et prononce quelques mots de français) s'est confiée sur son morceau Me Gusta au micro de JB et Justine.

"La chanson parle des femmes. Celles qui dansent, qui s'éclatent et qui vont au bout de leurs rêves. Il y a deux connotations : soit sexuelle, soit sociale. Je prône l'image des femmes fortes", a expliqué la chanteuse et mannequin qui affiche son corps dénudé sans complexe dans ses clip vidéo.

> Anitta, Mc Zaac, Maejor ft. Tropkillaz & DJ Yuri Martins - Vai Malandra (Official Music Video)

Collaborer avec Cardi B était un rêve Anitta





Interrogée par notre animateur sur ses multiples collaborations musicales, Anitta nous a fait quelques confidences sur chacun de ses partenaires. "DJ Snake est devenu un ami. Il est en plus très fan de la culture brésilienne (...) Sean Paul, j'ai toujours été une très grande fan de lui. Jamais je n'aurais pensé faire une musique avec lui (...) Collaborer avec Cardi B était un rêve (...) J'aimerais bien chanter avec Drake. Nous avons déjà discuté ensemble. J'ai également parlé à Aya Nakamura que j'aime beaucoup. Lorsque nous échangeons, nous parlons d'ailleurs en français et on se comprend très bien".

Une manière pour la chanteuse d'étendre sa popularité dans l'Hexagone. Pour l'heure rien d'officielle n'a été confirmé avec l'interprète de Jolie nana, mais on imagine déjà le succès que pourrait avoir leur association musicale.

> Anitta "Me Gusta" (Feat. Cardi B & Myke Towers) [Official Music Video]