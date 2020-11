publié le 20/11/2020 à 18:05

En seulement cinq ans de carrière, Maluma a su s'imposer comme l'un des artistes internationaux les plus populaires. Avec plus de 55 millions d'abonné.e.s sur Instagram et une chaîne YouTube comptabilisant près de 16 milliards de vues, le chanteur colombien à la voix sensuelle explose tous les records. En exclusivité pour Fun Radio, l'artiste de 26 ans a accepté de se confier sur ses projets musicaux et ses collaborations artistiques.

Son timbre de voix unique et son physique avantageux ont rapidement conquis le public. Sa dernière collaboration musicale, baptisée Hawái, avec le chanteur canadien The Weeknd en est le parfait exemple. En seulement une semaine le morceau s'est hissé parmi les clips vidéo les plus regardés sur YouTube avec 46 millions de vues.

"Collaborer avec The Weeknd était incroyable. Les choses se sont faites très rapidement et très naturellement avec lui. Il m'a envoyé un texto pour savoir s'il était possible de collaborer avec moi sur cette chanson. On s'est rejoint à Los Angeles pour faire la vidéo et ça a super bien fonctionné. C'est un des artistes les plus talentueux que j'ai rencontrés dans ma vie", a expliqué le chanteur au micro de JB et Justine avant de rajouter qu'il adorerait travailler à nouveau avec lui.