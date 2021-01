publié le 22/01/2021 à 12:22

Fervent supporter de Marseille, une ville qu'il chérit tant, Hugel, était l'invité du Before pour nous parler de son actualité musicale. L'artiste de 33 ans a ainsi évoqué son nouveau titre, Can't Love Myself, particulièrement onirique, sorti en décembre 2020 et fabriqué l'été dernier à Saint-Tropez.

"J'ai pris une maison pour être avec ma famille à Saint-Tropez et j'ai changé ma manière de faire la musique. J'ai été très inspiré. Je me suis mis à faire des choses vachement plus romantiques [il s'est séparé de sa copine à cette période, ndlr], plus mélancoliques et plus profonds. Ça a été un peu une sorte de thérapie", a confié le DJ.

Un titre d'une douceur absolue qui lui a permis d'extérioriser sa peine. Le DJ en profité pour mixer lors de la première partie de l'émission. On vous laisse savourer son mix dans la vidéo disponible ci-dessus.