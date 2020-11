Kev Adams et le Fridge Comedy Room - L'intégrale du 08 novembre

publié le 08/11/2020 à 21:00

Voilà déjà quatre mois que l'émission est diffusée sur notre antenne. Afin de célébrer cet anniversaire comme il se doit, Kev Adams, notre chef d'orchestre de l'émission, a fait appel à plusieurs talents, parmi lesquel(le)s Edouard Pluvieux, réalisateur du long-métrage Amis publics, Edgar-Yves, jeune humoriste déjà présent lors de la dernière émission, Alex Fredo, musicien, humoriste qui s'était illustré de manière brillante lors des premières parties de spectacle de Kev Adams, et enfin Marion Gagnot, "l'atout charme" de la bande, ancienne animatrice sur Fun Radio.

Au programme de cette quatrième émission : les anecdotes du Fridge Comedy Room (une nouvelle séquence dans laquelle chacun des membres raconte une chose qui lui est arrivé), plusieurs sketchs joués en direct (chaque comédien défend son univers et son humour), le jeu du "Qui est le plus vieux ?" (il faut deviner qui est le plus ancien entre un événement ou une personnalité), le "Où est Kevy ?" (sorte de "Où est Charlie" radiophonique dans lequel il faut tenter de retrouver la voix de Kev Adams), et enfin la cultissime séquence attendue de pied ferme par nos auditrices et auditeurs... celle du clash-clash.

D'autres séquences sont venues agrémenter l'émission, mais on vous laisse les découvrir dans le replay disponible ci-dessus. Kev Adams et le Fridge Comedy Room est à découvrir chaque mois sur l'antenne de Fun Radio.