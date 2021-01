Kev Adams et le Fridge Comedy Room - L'intégrale du 10 janvier

publié le 10/01/2021 à 21:05

Il revient plus en forme que jamais en cette nouvelle année. Kev Adams, nouveau visage de notre antenne depuis la rentrée, vous a concocté une émission de folie pour ce mois de janvier 2021. Durant deux heures le comédien et humoriste réunit de nouveaux talents du stand-up issus du Fridge Comedy Room, salle parisienne située au 164 Rue Saint-Denis, 75002 Paris.

Pour cette sixième émission, le casting reste inchangé ou presque par rapport à celle du mois de décembre. Notre chef d'orchestre de l'émission a accueilli un petit nouveau au sein de son équipe ayant déjà fait certaines de ses premières parties : Maliko Bonito. Un talent brut, venant tout droit de Marseille.



Sont présents également : Edouard Pluvieux, réalisateur et scénariste, Edgar-Yves, joli talent de la scène à suivre, et Marion Gagnot, cheffe de bande de Marion et les garçons, anciennement sur Fun Radio et maintenant diffusé sur Twitch, Facebook et YouTube.

Au programme, de nombreuses séquences que vous avez plébiscitées sont venues jalonner cette première émission de l'année, parmi lesquelles : "Une anecdote, une blaguounette" (séquence dans laquelle chaque personne autour de la table raconte un moment intime très drôle de sa vie, parfois gênant), plusieurs sketchs joués en direct dans nos studios (les humoristes vous dévoile leur talent le temps d'un numéro), "Le vaincre sa phobie" (chacun dévoile sa plus grande peur et l'affronte en direct), "Le Joker ta mère" (deux mamans d'humoriste s'affrontent pour savoir qui de son fils doit rester dans l'émission), la question ou Marion (les auditeurs et auditrices posent leurs questions les plus gênantes à Kev Adams, mais si la question paraît trop embarrassante, le comédien choisi alors une question venant de Marion Gagnot et n'a pas d'autre choix que d'y répondre).

Et enfin, le cultissime clash-clash, votre séquence préférée dans laquelle les membres de l'émissions s'envoient leurs plus belles vannes, est venu agiter la fin d'émission. Kev Adams et le Fridge Comedy Room est à découvrir chaque mois sur l'antenne de Fun Radio.