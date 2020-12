Kev Adams et le Fridge Comedy Room - L'intégrale du 06 décembre

publié le 06/12/2020 à 21:00

Une nouvelle émission pour un nouveau mois. Tête d'affiche de l'antenne de Fun Radio depuis cette année 2020, Kev Adams vous offre deux heures de détentes durant lesquelles il fait intervenir plusieurs jeunes talents mis en lumière dans sa salle parisienne, le Fridge Comedy Room.

L'artiste de 29 ans a, pour cette cinquième émission, fait appel à la même équipe que la fois passée. À savoir : Edouard Pluvieux, réalisateur du long-métrage Amis publics et auteur pour plusieurs humoristes (Tom Villa, Jérôme Niel, Maxime Gasteuil), Edgar-Yves, humoriste en herbe aux vannes ravageuses, Alex Fredo, musicien, humoriste qui propose des parodies de chansons Disney hilarantes, et enfin Marion Gagnot, ancienne animatrice sur Fun Radio aux commandes de Marion et les garçons (maintenant diffusée sur Twitch, Facebook et YouTube).

Au programme de cette nouvelle émission, plusieurs séquences que vous avez particulièrement appréciées lors des précédentes diffusions : les anecdotes du Fridge Comedy Room (une séquence très drôle dans laquelle chacun des membres raconte une chose, parfois intime, qui lui est arrivé), plusieurs sketchs joués en direct (chaque comédien défend une nouvelle fois son univers et son humour), la nouvelle séquence du "Joker ta mère" (deux mamans des humoristes présents autour de la table doivent défendre leur enfant afin qu'il puisse rester lors de la prochaine émission) et le fameux clash-clash, séquence amplement plébiscitée par nos auditeurs et auditrices.

Et une surprise est venue ponctuer l'émission... Un déchainement total de la part de tous les membres de Kev Adams et le Fridge Comedy Room dans une Fury Room. La séquence, filmée, est à retrouver sur nos réseaux sociaux.

Kev Adams et le Fridge Comedy Room est à découvrir chaque mois sur l'antenne de Fun Radio.