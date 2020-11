Purple Disco Machine en interview et en mix dans Le Before

publié le 06/11/2020 à 11:19

Son dernier titre, Hypnotized, est notre de cœur musical de cette fin d'année. Purple Disco Machine s'est livré, jeudi 5 novembre, au micro de notre animateur Alex Wat. L'artiste allemand nous a parlé de son amour pour la funk, le disco, le rock anglais, ou bien encore la soul, découvert petit grâce à son père.

"J'écoute toujours cette musique des années 70-80 (...) J'aime passer du David Bowie ou même du Michael Jackson dans mes sets. Ce sont des musiques qui m'ont marqué étant petit. J'ai grandi avec parce que je suis né dans les années 90", a confié le DJ.

Marqué par la musique anglaise, américaine, mais aussi et surtout française. Le compositeur de Devil In Me n'a jamais caché son admiration pour la musique électronique française et ses artistes (Daft Punk, Pedro Winter, Justice...) puisqu'elle a eu "un rôle très important" dans sa vie. Pour l'heure aucune collaboration avec un frenchy est à signaler.