"Les Marseillais" : Benjamin Samat, le candidat qui voulait être champion de foot

Phrases cultes, coups de gueules mais aussi crises de larmes, ils vous ont rendu accro à leur aventure. Ils sont spontanés et attachants, Les Marseillais Y en jamais assez. Dans ce podcast, vous allez redécouvrir les candidats et les candidates de la célèbre émission de W9. Les Marseillais se livrent comme jamais et vous entraînent dans leur vie, loin des caméras.

Dans ce septième épisode, rencontre avec un candidat ancien joueur de foot, un ancien de La Belle et ses Princes presque charmants devenu un membre des Marseillais. Vous l'avez peut-être deviné, il s'agit de Benjamin Samat.

Alors qu'il rêvait de crampons, le Marseillais a finalement décidé de rejoindre le milieu de la télé-réalité, après avoir annulé une première fois le casting de La Belle et ses Princes presque charmants. "J'avais fait une croix sur le foot. Je sentais que c'était peut-être une opportunité. Et puis, je me suis lancé", confie-t-il.

C'est en 2014 qu'il rejoint, non sans appréhension, les Marseillais à Rio. "J'étais un prince de l'amour et je débarquais dans Les Marseillais. J'avais peur de je ne sais pas quoi. Peut-être qu'ils ne m'intègrent pas assez bien. Ou peut-être moi, de rester trop sur la réserve. Et puis, au final, ça s'est ça s’est super bien passé", poursuit-il.

